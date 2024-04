Eine Tonne Cannabis wurde in sechs Nobelvillen in Graz und Wien gezüchtet. Um die laut Staatsanwaltschaft kriminelle Vereinigung, welche hinter dieser rekordverdächtigen Menge stecken soll, ging es gestern beim Drogenprozess am Straflandesgericht. Ein neuer, sechster Angeklagter erschien dabei erstmals auf der Bildfläche, der Bosnier (37) ist erst kürzlich ausgeliefert worden. Zudem hat Staatsanwältin Ines Eichwalder die Anklage für alle Beschuldigten ausgedehnt, da es im Rahmen der Zucht der Cannabispflanzen zu gröberen Umbauarbeiten in den angemieteten Villen gekommen ist: „Parkettböden gingen kaputt, es gab Wasserschäden. Allein einer Partei ist ein Sachschaden von 120.000 Euro entstanden.“