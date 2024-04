„Um eins klar zu stellen: ich gebe diese wundervolle Sendung nicht freiwillig ab. Ich habe es heute erst erfahren“, so beginnt Elton (53) sein Statement auf Social Media. Denn am Mittwoch wurde durch eine Presseaussendung vom deutschen TV-Sender ProSieben bekannt, dass Elton die Sendung „Schlag den Star“ nicht mehr moderieren wird.

In der Mitteilung von Mittwochnachmittag heißt es, dass mit Elton ein „Urgestein“ den „Schlag den...“-Kosmos verlasse. „Lieber Elton, ich danke dir herzlich für großes Entertainment, das du in den vergangenen Jahrzehnten den ProSieben-Zuschauer:innen geschenkt hast. Es war ein Fest mit dir“, so wird Senderchef Hannes Hiller zitiert.

Elton: „Ohne Worte!!!“

Elton habe allerdings erst am Tag der Aussendung erfahren, dass er die Sendung nicht mehr moderieren wird. Und zwar als sein Management nachgefragt hatte, was an den Gerüchten dran sei, wie er in einem Posting auf Instagram schreibt: „Der Senderchef von Pro7 hielt es nicht für nötig, mich mal anzurufen und zu fragen, was Sache ist oder um eine Lösung zu finden.“

23 Jahre lang arbeitete der Moderator für den deutschen TV-Sender, seit acht Jahren moderierte er „Schlag den Star“. Er sei enttäuscht über die Entscheidung: „Ich bin echt sprachlos, wütend, aber vor allem extrem traurig. Nicht mal eine Abschiedsshow wird mir nach 23 Jahren Pro 7 gegönnt.“

Elton steht auch für andere Projekte vor der Kamera, so war er Teil der 4. Staffel der Amazon Prime Sendung „LOL: Last One Laughing“. Für RTL moderiert er seit geraumer Zeit die Quizshow „Blamieren oder kassieren?“ sowie den „Schlag den Raab“-Ableger „Schlag den Besten“. Ob das ein Grund für die Entscheidung ist, ist unklar, Elton sagt dazu aber: „Pro7 ist es scheinbar zu viel, das ich bei RTL arbeite. Auf einmal!!!!“

Matthias Opdenhövel übernimmt „Schlag den Star“

Anstelle von Elton wird in Zukunft Matthias Opdenhövel (53) auf der Bühne stehen. Damit kehrt er nach 13 Jahren in das „Schlag den...“-Universium auf ProSieben zurück. Er freue sich darauf, wieder in seinem alten Wohnzimmer zu stehen: „Es ist mir eine Ehre und ein Heimkommen zugleich.“ Hiller freut sich auch auf die neue Moderation, laut ihm könne man sich keine „bessere Staffelübergabe“ wünschen.

Noch kein Statement von ProSieben

Vom TV-Sender oder seinem Programmchef gibt es noch kein Statement zum Instagram-Beitrag von Elton. Ein Grund für den Wechsel ist also noch nicht bekannt. Elton äußert sich dafür umso ausführlicher. „23 Jahre geputzt, gekocht, den Müll rausgebracht und sämtliche Seitensprünge erfragt beziehungsweise geklärt. Für was?“, schreibt er in seiner Instagram-Story. Seinen Beitrag beendet er mit: „Nochmal: Enttäuschung pur. Weitere Statements wird es nicht von mir geben.“