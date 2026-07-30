Rezepte Grillen

Ein schmackhaftes Rezept von "Yulia die Partyköchin"
Zarte, saftige Spareribs mit extra viel Fleisch. Kurz: Spicy marinierte Schweinerippchen am Stück – das perfekte Fingerfood für Grillfans. Mit diesem Rezept kann man wenig falsch machen.
Der letzte Grillabend war ein Erfolg, und Ihre Steaks haben jede Feuerprobe bestanden. Mit dieser Sauce aus Basilikum und Chili können Sie beim nächsten Mal noch einige aromatische Akzente setzen!
Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 9. Jänner 2023.
Sie brennen für gutes Essen: Florian und Gerhard Satran von der Stiftsschmiede am Ossiachersee zeigen, dass die Kleine Zeitung nicht nur für Lesegenuss, sondern auch für kulinarische Leckerbissen taugt.
Die Grillsaison ist voll im Gange, und da hat wohl jeder Rezepte, die nicht fehlen dürfen. Als Beilage sollte dabei immer ein köstlicher Erdäpfelsalat am Start sein. Er ist übrigens nicht nur im Sommer ein Muss.
Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 20. Juni 2023.
Wer beim Grillen nur an Steaks und Würste denkt, kann in der Sommerküche noch so einiges entdecken. Ein Grillspieß lässt sich zum Beispiel auch ganz ohne Fleisch, dafür mit umso mehr buntem Gemüse und frischen Kräutern zubereiten.
Lange hat Food-Bloggerin Julia Uehren an der perfekten Marinade für ihre Lammkoteletts gefeilt. Am Ende umarmen sich in ihrem Grill-Rezept verschiedene Aromen innig - Thymian, Zimt und Limette.
Steckerlbrot ist ja eher eine trockene Angelegenheit? Falsch gedacht! Backprofi Christian Ofner zeigt mit diesem Rezept, dass nicht nur der Teig eine wichtige Rolle spielt, sondern dass man auch kreativ werden kann!
Für alle Fleischfans ein Highlight sind bestimmt Robert Buchbergers Spieße mit Bauchfleisch. Ein Stück vom Schwein, das recht fettig ist. Dieses Fett wird beim Grillen aber wunderbar knusprig.
Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 8. Jänner 2024.
Dieser Salat von Yulia Haybäck macht nicht nur optisch einiges her, durch die Raucharomen wird das knackige Gemüse auch aromatisch auf ein nächstes Level gehoben.
Auf der Suche nach einem fruchtigen Rezept für vegetarische Grillspieße? Dann sollte man Yulia Haybäcks Halloumi-Erdbeer-Spieße probieren!
Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 21. Juni 2024.
Ochsenfetzensemmeln sind auf bayerischen Volksfesten ein Renner. Mit diesem Rezept von Josef Mosshammer schafft man auch am heimischen Grill großen Gneuss.
Josef Mosshammers Rezept ist eine Variante des Philly Cheese Steak Sandwich, welches auf der ganzen Welt bekannt und unter Steakliebhabern heiß begehrt ist.
Josef Mosshammers Piadina schmeckt vom Grill einfach noch besser! Das Fladenbrot, gefüllt mit Rucola und Rohschinken, lässt sich aber nach Belieben variieren!
Als Jalapeño-Poppers werden ausgehöhlte Jalapeño-Paprikaschoten, die mit Käse gefüllt sind bezeichnet. Josef Mosshammer zeigt wie es geht.
Ein gesundes Hauptgericht direkt vom Grill: Josef Mosshammers einfaches, günstiges und gesundes Rezept, das jeder lieben wird.
Gegrillte Apfelscheiben mit knusprigem Granola, Honig und Walnuss-Eis: Klingt nicht nur himmlisch, sondern ist auch in 10 Minuten fertig!
Bunte, gegrillte Gemüsepackerln mit Kräuter-Frischkäse und Champignons – ideal für den Sommer. Perfekt abgerundet mit einem cremigen Sour-Cream-Dip für herrlich frischen Grillgenuss!
System
Hell
Dunkel
© 2026, kleinezeitung.at | Kleine Zeitung GmbH | Alle Rechte vorbehalten.