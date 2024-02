Egal ob Schnitzel, Faschiertes, Wurst, Thunfisch, Lachs und mehr - es gibt eigentlich kaum Tage, an denen ich kein Fleisch oder Fisch konsumiere. Und Ei, Milch (im Kaffee!), Butter, Joghurt und Co. stehen sowieso täglich auf meinem Speiseplan. Doch warum nun der drastische Schritt zur veganen Fastenzeit? Weil ich Neues erschmecken möchte und dabei noch Tieren Gutes tun kann. Und so bin ich gezwungen, beim Kochen, Backen und in Restaurants Gerichte zu probieren, die ich normalerweise nicht wählen würde. Was mir wahrscheinlich in den kommenden Wochen am schwersten fallen wird? Der Verzicht auf Milchprodukte und der fehlende Geschmack von Fleisch. Ich gestehe: Bereits nach wenigen Tagen erlaube ich mir einen Joker - unser Heringschmaus-Abend fällt diesmal erst auf‘s Wochenende. Dieses Mahl werde ich wahrscheinlich heuer ganz besonders genießen.

Aber wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, Tipps haben für vegane Produkte, leckere Rezeptideen oder auch Restauranttipps - ich würde mich über Ihre Anregungen freuen.