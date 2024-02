7000? Oder gar 13.000? Wie viele Schritte sollte man gehen, um tatsächlich Vorteile für seine eigene Gesundheit zu erzielen? Daran scheiden sich bekanntlich die Geister. Und oft auch die Experten. Klar, dass da im Netz auf allen möglichen (und unmöglichen) Internet-Seiten sich widersprechende Daten kursieren. Eine im Vorjahr im „European Journal of Preventive Cardiology“ veröffentlichte Studie zeigte jedenfalls, dass etwa 4000 Schritte ausreichen, um das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu senken. „Hüft‘s nix, schodt‘s nix“, denke ich mir in diesem Zusammenhang. Und erhöhe die Schrittzahl pro Tag auf 10.000.

Die Fastenzeit wird also weitgehend zu Fuß durchquert. Und weil Fasten bekanntlich Verzicht bedeutet, bleibt der E-Scooter, mit dem ich ansonsten zu gerne durch die Landeshauptstadt düse, in den kommenden 40 Tagen öfter stehen. Nicht immer, aber meistens. Ansonsten lässt sich das Ziel wohl nicht erreichen.

Um das Vorhaben zu erschweren, tausche ich die geliebten und trendigen weißen Sneaker öfter in Laufschuhe - und plane auch (wieder) mit dem Joggen zu starten. Zugegeben, das ist im Winter ein wenig in den Hintergrund geraten. Zuerst gibt es nach all den Faschingskrapfen aber noch eine dreitägige Saftkur zur Entschlackung. Mit viel Gemüse, ein wenig Obst und ganz ohne feste Nahrung. Dafür aber mit umso mehr Schritten.