Punktuell könnte man den Eindruck bekommen, dass sich hierzulande im Umgang mit mentaler Gesundheit was tut: hier ein Pilotprojekt, da eine Petition zur Psychotherapie auf Kasse, dort eine neue Meditations-App. Und die Realität vieler Menschen sieht oft so aus: Eine Deadline jagt die nächste, täglich ist eine Flut an Mails zu beantworten, hier ein Meeting, da ein externer Termin und dazu herrscht ständige Anspannung. Überlastung und Stress ist salonfähig, schon fast „cool“ geworden.

Aber Gott sei Dank gibt es in den unendlichen Weiten des Internets mindestens genauso unendlich viele Tipps, wie wir unser mentales Wohlbefinden fördern können. Ein Auszug: Spazierengehen, Meditation, ausreichend Schlaf und weniger Bildschirmzeit. Es klingt so einfach, wäre da nicht der Alltag. Viele Menschen haben das Gefühl, dass sie keine Zeit haben, sich neben Arbeit, Haushalt, Studium, Freunden, Familie und Haustier um sich selbst zu kümmern. Die kommenden 40 Tage eignen sich dafür, gedanklich einen Gang zurückzuschalten.

Stress-Fasten, geht das überhaupt?

Fasten ist oft mit dem Gedanken verknüpft, für eine Zeit lang auf etwas zu verzichten, das man eigentlich gerne macht, aber von dem man weiß, dass es dem Körper eigentlich nicht wirklich guttut. Es gibt aber auch Dinge, die man unterbewusst macht, die der eigenen Gesundheit schaden können. Siehe oben. In den kommenden 40 Tagen werde ich aufhören Ja zu sagen, wenn ich Nein meine oder auch mein Handy nicht direkt nach dem Aufstehen oder vor dem Schlafengehen zur Hand nehmen. Stattdessen möchte ich mich täglich draußen bewegen, zum ersten Mal in meinem Leben meditieren und als Social-Media-Managerin privat vor allem meine Bildschirmzeit reduzieren. Diese Punkte sind gar nicht so an den Haaren herbeigezogen, wie sie vielleicht klingen. Punktuell begleiten wird mich Eva Brunegger, Ärztin für Allgemeinmedizin, Arbeitsmedizin, psychosomatische und psychotherapeutische Medizin. Was genau sie empfiehlt, um das eigene Stresspensum zu reduzieren und aus alten Gewohnheiten auszubrechen, lesen Sie in den kommenden Tagebüchern.

Und abschließend ein Zitat meiner Oma: „Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich.“ Was nach einem Wandtattoo klingt, das „Live Love Laugh“ ablösen könnte, trägt in dieser schnelllebigen Zeit einen Funken Wahrheit in sich.