Mit oder ohne Zucker? Mit oder ohne Milch? Wer diese Fragen hört, weiß sofort, wovon die Rede ist. Von Kaffee natürlich. Der Wachmacher schlechthin ist mein täglicher Begleiter. Doch nicht nur für mich, sondern auch für rund 80 Prozent aller Österreicherinnen und Österreicher gehört das beliebte Heißgetränk am Morgen einfach dazu.

Aber wie kam es dazu, dass eine kleine braune Bohne so populär wurde? Lange Zeit gab es gar keinen Kaffee in unserem Land. Im 17. Jahrhundert fanden die ersten Kaffeehäuser Einzug im Herzen Europas, und zwar in Wien. Sie verwerteten die hinterlassenen Kaffeebohnen der Türken nach der Belagerung der Stadt. Die stimulierende Wirkung begeisterte schnell und die Kaffeehäuser entwickelten sich zu Orten des gesellschaftlichen Austausches.

Harmlose Gewohnheit oder Sucht?

Noch heute trifft man sich gern bei einer Tasse Kaffee, um alle möglichen Dinge zu besprechen. Aber neben dem sozialen Faktor ist es auch der muntermachende Effekt des koffeinhaltigen Getränkes, der meinem täglichen Kaffeekonsum zugrunde liegt. Circa 20 Tassen trinke ich in der Woche, zwei bis vier pro Tag. Übrigens mit Milch und ohne Zucker.

Aus einer Gewohnheit wird jedoch schnell eine Sucht. Und deswegen frage ich mich, ob es überhaupt noch ohne geht. In der Fastenzeit werde ich es zumindest versuchen: 40 Tage lang verzichte ich auf meinen geliebten Kaffee. Wie es mir dabei geht und welche Auswirkungen der Selbsttest hat, darüber berichte ich im wöchentlichen Fastentagebuch. So viel sei schon gesagt: Leicht wird es sicherlich nicht.

Umfrage