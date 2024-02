Ein Weckerl auf dem Weg zur Arbeit, eine kleine Mehlspeise zum Kaffee am Nachmittag, abends auf der Couch Nüsse (die salzigen!) aus der Dose: Wenn Essen allzeit verfügbar ist, greift man auch ganz selbstverständlich hin. Oft ohne nachzudenken, oft auch ohne Not, denn sehr oft steckt nicht der Hunger hinter den Essensgelüsten sondern: Gusto, Langeweile, Müdigkeit. Dieses Überangebot an Nahrung ist für den Menschen evolutionär gesehen eine sehr junge Entwicklung. Vielmehr war Nahrung über Jahrtausende Mangelware, musste gejagt, gefunden, geerntet werden.

Gut, so weit zurück geht es für mich in der Fastenzeit nicht, aber: Mit zeitlich limitierten Essenszeiten kann man dem Körper zumindest eines wieder zurückgeben: Essenspausen. 16:8 ist wohl die beliebteste Variante des sogenannten intermittierenden Fastens: In den 16 Stunden ohne feste oder flüssige Nahrung gelangt der Stoffwechsel in eine Nüchternphase, Zucker- und Fettstoffwechsel können ruhen. Gleichzeitig beginnen unsere Zellen aufzuräumen: Autophagie heißt der Prozess, bei dem „Zellmüll“ recycelt und abgebaut wird. In den acht Stunden Essenszeit darf wiederum alles gegessen werden.

Was das bringen soll? Neben den Stoffwechseleffekten natürlich auch ein Minus auf der Waage, das für mich persönlich aber nicht im Vordergrund steht. Vielmehr bin ich gespannt, wie es sich anfühlt, wenn Essen nicht mehr ständig und immer geht. Ich halte Sie auf dem Laufenden!