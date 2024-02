Von der Fleischesserin zur Veganerin: In der Fastenzeit verzichte ich auf tierische Produkte und möchte kulinarisch viel Neues entdecken . Da ich sehr gerne backe und das nach teils jahrelang erprobten Rezepten, muss ich diese nun natürlich auch entsprechend an meine vegane Ernährung anpassen. Bei diesem Marmorkuchen habe ich einfach die Zutaten tierischer Herkunft durch vegane ersetzt. Das Fazit: Sogar den Nicht-Veganern in der Familie hat der Kuchen sehr geschmeckt!

Zutaten:

100 Gramm Apfelmus

130 Gramm Zucker

200 Gramm vegane (pflanzliche) Butter

1 TL Vanillezucker

250 Gramm Mehl

1 TL Backpulver

1/8 Liter Hafermilch

1 Schuss Rum

30 Gramm Kakao

Brösel (für die Kuchenform)

Zubereitung:

Butter und Zucker flaumig mixen, danach das Apfelmus unterrühren. Mehl, Backpulver und Hafermilch abwechselnd unterheben, zum Schluss einen Schuss Rum hinzuführen und nochmals umrühren. Die halbe Masse in einen anderen Topf geben und das Kakaopulver einrühren. Die Backform mit pflanzlicher Butter einfetten und Brösel darauf verteilen, damit der Kuchen sich nach dem Backen leichter aus der Form lösen lässt. Danach jeweils abwechselnd einen großen Löffel der beiden Massen in die Form geben, am Ende mit einer Gabel oder einer Stecknadel noch ein Muster in den Teig „zeichnen“. Den Marmorkuchen 30 bis 35 Minuten bei 180 Grad Ober-Unterhitze backen lassen (Nadelprobe).