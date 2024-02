40 Tage lang verzichten Redakteurinnen und Redakteure der Kleinen Zeitung auf lieb Gewonnenes und versuchen, neue Routinen einzuführen. Die ersten zwölf Tage verliefen zum Teil entspannt, zum Teil schwierig.

Sandra Mathelitsch, die während der Fastenzeit auf tierische Produkte verzichtet, verspürt bisher keine Fleischeslust. Diese Woche hat sie sich mit der Frage beschäftigt, ob vegane Ernährung überhaupt gesund ist. Was sie dazu herausgefunden hat, erfahren Sie in ihrem Fastentagebuch.

Im 16:8-Intervallfasten versucht sich heuer Sonja Krause. Nach einer Woche zeigte ihre Waage bereits einen Kilo weniger an.

Michael Kloiber hat sich in der Fastenzeit das Ziel gesetzt, 10.000 Schritte pro Tag zu gehen oder zu laufen. Um sich zu motivieren, hat er sich letztes Wochenende einen Hund ausgeborgt.

Anna-Maria Aichholzer möchte während der Fastenzeit ihr Stresspensum reduzieren. Dazu gehört, in der ersten und letzten Stunde des Tages das Smartphone wegzulegen – denn ihre durchschnittliche Bildschirmzeit pro Tag wurde auf ihrem Privathandy (Stand: KW 7) bereits mit vier Stunden und eine Minute beziffert. Stattdessen geht sie nun eine Stunde pro Tag achtsam spazieren: Was achtsames Spazieren genau bedeutet und welchen Haken das für Anna-Maria hat, lesen Sie in ihrem Tagebuch.

Schwierig verliefen die ersten Tage für Kaffeejunkie Felizitas Steiner, die während der Fastenzeit auf die dunkle Brühe verzichtet. Sie klagte über starkes Kopfbrummen – leider eine häufige Entzugserscheinung beim Kaffeefasten. Ihr Hoffnungsschimmer nach einigen Recherchen: Dass die Kopfschmerzen nach neun Tagen verschwinden sollen. Ob das tatsächlich der Fall ist, erfahren Sie am Montag in ihrem Fastentagebuch.

Fiebern Sie von Montag bis Freitag mit allen Redakteurinnen und Redakteuren mit und lesen Sie von Sehnsüchten und Gelüsten, von rauen Rückschlägen und heiteren Erfolgserlebnissen. Holen Sie sich Fasten-Tipps und vegane Rezepte. Wir freuen uns, wenn Sie uns ebenfalls an Ihren Erfahrungen beim Fasten teilhaben lassen – www.kleinezeitung.at/fasten.