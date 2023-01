Auch heuer sind wieder viele Menschen mit dem "Veganuary" in das neue Jahr gestartet und verzichten den ganzen Jänner auf tierische Lebensmittel. Ein Leben komplett ohne Fleisch, Milch und andere tierische Produkte war bis vor wenigen Jahren für Viele noch kaum vorstellbar. Heute gibt es hingegen unzählige Ersatzprodukte.

Aber ist es überhaupt gesund, vegan zu essen? Und was hat es mit den Mangelerscheinungen auf sich, von denen man bei Veganerinnen und Veganern immer wieder hört? "Eine vegane Ernährung ist dann gesund, wenn sie entsprechend geplant und umgesetzt wird", erklärt die Grazer Diätologin Petra Frühwirth. Was das mit Pommes, Chips und Co zu tun hat und wie gesund die vegane Lebensweise tatsächlich ist, erklärt sie im Interview.

Hinweis: Dieses Video ist im August 2021 bei Futter, dem jungen Magazin der Kleinen Zeitung, erschienen.