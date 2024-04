Der Nachrichtenüberblick zu Mittag

Nach der Absage von René Benko sagte heute Eduard Müller vor dem COFAG-U-Ausschuss aus. So lebt der mutmaßliche Spion Egisto Ott in Kärnten, Herr und Frau Österreicher essen zu viel Fleisch - und das sind die besten Hütten in der Steiermark. Hier ist unser Nachrichtenüberblick zu Mittag.