Seit mehr als einer Woche wird fieberhaft nach der zweijährigen Danka aus Serbien gesucht. Sie ist am 26. März in Bansko Polje verschwunden. Am Sonntag tauchte ein Video auf, dass das Mädchen in Wien in Begleitung zweier Frauen zeigen soll. Nun bittet die Polizei in Wien um Veröffentlichung der Fotos der Zweijährigen und der Begleiterinnen. Laut dem Zeugen, der das Video gefilmt hatte, soll es sich um zwei Rumäninnen handeln.

„Nach Sichtung des Bildmaterials durch Angehörige des vermissten Mädchens gehen diese davon aus, dass es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um das besagte Mädchen aus Serbien handeln könnte“, teilt die Polizei in Wien mit. Sie ersucht über Anordnung der Staatsanwaltschaft um Veröffentlichung der Bilder. „Die Personen selbst oder Zeugen, denen die Frauen sowie deren Aufenthaltsort beziehungsweise der Aufenthaltsort des Kindes bekannt sind, werden dringend ersucht, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen“, heißt es weiter.

Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33800 oder in jeder Polizeidienststelle erbeten.

Das Video

Zum Video teilt die Polizei mit: „Am Samstag meldete ein in Wien lebender serbischer Staatsangehöriger gegenüber serbischen Behörden folgende Wahrnehmung: Der Mann befand sich gegen 20 Uhr im ersten Wiener Gemeindebezirk, als er bei der Straßenbahnhaltestelle „Schottenring“ auf ein Kleinkind in Begleitung von zwei erwachsenen Frauen aufmerksam wurde. Da er eine Ähnlichkeit zwischen dem Mädchen und einem in Serbien vermissten fast zweijährigen Kind feststellte, fertigte er ein Video von den drei Personen an. Dieses stellte er den Behörden für weitere Ermittlungen zur Verfügung. Die serbischen Behörden kontaktierten daraufhin die Polizei in Österreich, wobei die Ermittlungen wegen des Verdachts der Kindesentziehung vom Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich 01/Leib-Leben 02, übernommen wurden“.