Bei der Suche nach dem vermissten Danka aus der serbischen Stadt Bor soll die Polizei Samstagabend einen neuen Hinweis erhalten haben. Das Mädchen wurde angeblich in Begleitung zweier rumänischer Staatsbürger in Wien gesehen, was auf einem Video zu sehen sein soll. Das berichtet die serbische Nachrichtenseite kurir.rs.

Noch am selben Abend habe die Polizei Kontakt mit den Kollegen aus Österreich aufgenommen und alle Daten sowie das Video an Europol übermitteln. Zudem sollen Gastarbeiterinnen und -arbeiter in Wien vom serbischen Innenministerium aufgefordert worden sein, sich sofort bei der Polizei zu melden, sollten sie das Mädchen sehen. Auf Nachfrage bei der Polizei Wien gab es zu der Causa bisher keine Auskunft.

Das zweijährige Mädchen wurde am Dienstag um 13.45 Uhr in Banjsko Polje bei Bor in Serbien zuletzt gesehen. Danka lebt gemeinsam mit ihren Eltern in Bor. Sie war zum Zeitpunkt des Verschwindens mit ihrer Mutter im Garten des elterlichen Wochenendhauses. Laut Aussagen der Mutter wollte Dankas Bruder ein Glas Wasser. Als die Mutter zwei Minuten später zurückkam, war das Mädchen weg. Diese Aussage wird auch vom Bruder der Mutter, der im Nachbarhaus lebt, gegenüber der Polizei und serbischen Medien bestätigt.

Seither wurden die Eltern intensiv befragt. Die serbische Presse berichtete zunächst, dass die Mutter einen Lügendetektortest verweigert habe. Wie sich herausstellte, ist sie schwanger und dürfe deshalb nicht an das Gerät angeschlossen werden. Experten weisen auch darauf hin, dass Analysen der Telefonate der Eltern und intensive Befragungen durch die Polizei nicht bedeuten, dass sie verdächtigt werden.

Haare und Gang sehr ähnlich

Die Aufnahme des Videos soll von einem Serben stammen, der in Wien lebt und versucht haben soll, die Frauen anzusprechen, die das Mädchen begleiteten. Laut der Seite telegraf.rs konnten sie ihn aber nicht verstehen. Wie er sagte, riefen sie das Mädchen, aber das Kind antwortete nicht.

Eine Telegraf-Reporterin soll das aus Wien stammende Video Dankas Onkel gezeigt haben. Dieser sagte, dass die Jacke zwar nicht ihr gehöre, der Pferdeschwanz aber schon zu ihr passen würde. Die Zweijährige habe, so sagt er, beim Verschwinden auch keinen Schnuller dabei gehabt, „liebt ihn aber normalerweise“. So könne es sein, dass er ersetzt wurde. Aber gerade die Haare und der Gang des Mädchens würden stark an Danka erinnern.