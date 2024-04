Über ein besonderes Ostergeschenk dürfen sich der ehemalige Skifahrer Roland Leitinger und seine Frau Simone freuen. Am Ostersonntag erblickte nämlich ihr kleiner Lorenz das Licht der Welt. Das gab Simone Leitinger auf Instagram bekannt. Das Video in ihrer Instagram-Story zeigt, wie Jungpapa Leitinger den Sohnemann in einer Babytrage aus dem Krankenhaus trägt.

© Instagram/simone.leitinger

Erst im Jänner 2024 hatte Leitinger seine Skier an den Nagel gehängt, genauer gesagt beim Nacht-Riesenslalom in Schladming. In seiner Karriere fuhr er zweimal aufs Stockerl. Seinen größten Erfolg feierte Leitinger bei der Ski-WM 2017 in St. Moritz, wo er hinter Marcel Hirscher Vize-Weltmeister im Riesenslalom wurde.

Seine Karriere war leider auch von einigen Verletzungen geprägt. Er riss sich unter anderem zweimal das Kreuzband. Nun kann er das Familienglück zu dritt zu Hause genießen.