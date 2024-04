Mit 26 Jahren ist Schluss. Nach Speed-Ass Christine Scheyer gibt es im ÖSV einen weiteren Rücktritt. Elisa Mörzinger beendet ihre Karriere im alpinen Skisport. Am 26. Oktober 2019 feierte sie ihr Debüt im Weltcup, viereinhalb Jahre später ist es vorbei. Ihr größter Erfolg war Platz zwei im Parallelriesenslalom 2020 in Sestriere.

Auf Instagram verkündete die Oberösterreicherin ihr emotionales Karriereende. „Es ist verdammt schwer, etwas zu beenden, das man so lange gelebt und geliebt hat. Ich kämpfe seit Dezember mit dieser Entscheidung, aber das Feuer für den Skirennsport ist abgebrannt und ich empfinde keine Freude mehr daran. Ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe, und dankbar für alle Abenteuer, Erfahrungen, Erfolge, Lernerfahrungen, Freunde und Menschen, die ich auf dieser Reise getroffen habe“, schrieb sie in ihrem Beitrag.

Danach folgten Dankesworte an Familie, Betreuer, Sponsoren und Hersteller Rossignol. Einmal steht Mörzinger noch im Starthaus. „Ein letzter Tanz bei den Staatsmeisterschaften und dann...Elli ist raus.“