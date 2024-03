Im Dezember 2014 feierte ÖSV-Ass Christine Scheyer ihr Debüt im Weltcup, nach dieser Saison ist nun aber Schluss. Die Österreicherin beendet nach 13 Top-10-Ergebnissen ihre Karriere. Ihren größten Erfolg feierte sie 2017 mit dem Abfahrtssieg in Zauchensee. Neben ihrer aktiven Ski-Karriere hat Scheyer im Vorjahr ihr BWL-Studium abgeschlossen. Verletzungen machten ihr immer wieder zu schaffen, doch die Kämpferin kam mehrmals zurück. Nun stellt sie mit 29 Jahren die Ski ins Eck. „Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen“, sagt Scheyer. „Aber ich kämpfe seit über einem Jahr mit Knieschmerzen und das hat mir einfach die Motivation und Freude am Skifahren genommen, mit der ich vorher immer am Start gestanden bin.“

Aufgrund der Verletzungen sei eine Fortführung der Karriere nicht sinnvoll. „Ohne 100% fit zu sein, ist es mir nicht mehr möglich ans Limit zu gehen, wie ich gerne würde und es auch erforderlich ist, um im Spitzensport Höchstleistungen zu erbringen. Ich kann auch auf eine sehr schöne und lehrreiche Zeit im Skizirkus zurückblicken, die ich nicht missen möchte. Das möchte ich mitnehmen und mich immer gerne daran zurück erinnern. Wo die nächste Reise hingeht, ist noch offen, aber ich freue mich auf eine neuen Lebensabschnitt und auf spannende Herausforderungen, die auf mich warten.“