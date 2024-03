Der Steirer Manuel Traninger hat die Gesamtwertung im Ski-Europacup gewonnen. Beim Saisonfinale in Kvitfjell kam Traninger am Freitag im Super-G zwar nur auf Platz 16, er profitierte aber vom Ausfall des bisherigen Gesamtleaders Theodor Braekken und fing den Norweger noch um sechs Punkte ab. Im Super-G-Klassement landete Traninger auf Platz drei. Im abschließenden Super-G der Frauen fuhr Magdalena Egger zu Platz zwei und wurde damit auch in der Disziplinwertung Zweite.

„Zittern bis zum Schluss, aber Gott sei Dank ist es sich ausgegangen. Mit dem Gesamtsieg bin ich superhappy, es war eine super Saison mit konstant guten Leistungen“, sagte Traninger. Er setzte sich regelmäßige Top-30-Platzierungen im Weltcup zum Ziel.

Platz eins in der Abfahrtswertung und damit ebenfalls einen Weltcupfixstartplatz für die nächste Saison hatte sich am Donnerstag Emily Schöpf gesichert. Im Gesamtklassement belegte Schöpf Platz drei. In der Abfahrtswertung der Männer kam Stefan Rieser ebenso auf Rang drei.