Konstanz macht sich eben doch bezahlt. Die Frohnleitnerin Carmen Kainz hat sich im Snowboard-Europacup den Gesamtsieg geholt und sich so einen fixen Startplatz für den Weltcup für die nächste Saison gesichert. Ausschlaggebend war da gar nicht so sehr die hohe Anzahl an Fahrten aufs Podest oder gar zu Siegen. „Ich habe konstant gute Leistungen abgeliefert, bin praktisch immer ins Finale gefahren“, erklärt die 22-Jährige. Einmal gewann sie dabei (im Jänner in Folgaria/ITA), dreimal fuhr sie im Europacup auf Platz auf Platz drei., jeweils im Parallelslalom. Was noch fehlt, ist freilich die Routine. „Das ist der größte Unterschied zu den Kolleginnen im A-Kader“, sagt sie. Rein vom „Grundspeed“ her muss sich Kainz nicht verstecken.: „Ich weiß, dass ich sehr schnell bin.“