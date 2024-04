René Benkos Kommen schien von vornherein unwahrscheinlich. Doch ließ sich der Signa-Gründer bis Mittwochabend Zeit, um für die Befragung im COFAG-U-Ausschuss am Donnerstag abzusagen. Der Grund: Ständig gebe es neue Vorwürfe und Sachverhaltsdarstellungen gegen Benko. Für den Vorsitzenden und die Verfahrensrichterin wäre es deshalb nicht möglich, festzustellen, bei welchen Fragen Benko sich entschlagen dürfe, begründet dessen Anwalt. Damit seien seine Beschuldigtenrechte nicht geschützt, eine Befragung unter diesen Umständen sei „unzumutbar“. SPÖ-Fraktionsführer kündigte am Mittwoch an, einen Antrag auf eine Beugestrafe für Benko zu stellen.

Dennoch stellt sich ab 9.30 Uhr eine prominente Auskunftsperson den Fragen der Abgeordneten. Eduard Müller war einst Sektionschef im Finanzministerium, wurde in der Übergangsregierung Bierlein zum Kurzzeit-Minister berufen und ist heute Chef der Finanzmarktaufsicht. Bereits in den ersten Befragungstagen zum COFAG-U-Ausschuss tauchte Müllers Name immer wieder auf: Eine Finanzbeamtin berichtete, Müller habe sie gefragt, ob sie „deppert geworden“ sei, als sie Anzeige in der Steuercausa von KTM-Chef Stefan Pierer erstattete. Ein weiterer Beamter berichtete von einer Verfolgung durch Müller, nachdem dieser ihn bezichtigt hatte, Details aus Pierers Steuerakt an Krainer weitergegeben zu haben. Im Finanzministerium sei Müller als „Zwilling“ des damaligen Generalsekretärs und späteren ÖBAG-Chefs Thomas Schmid bezeichnet worden, erzählte derselbe Befragte. Im Anschluss an Müller ist noch eine weitere Finanzbeamtin geladen.

Ziel der Befragungen ist es, einer möglichen „Zwei-Klassen-Verwaltung“ auf die Spur zu kommen, in der reiche Einzelpersonen etwa in Steuerfragen oder bei Corona-Hilfen eine Sonderbehandlung zuteilwerde, begründen SPÖ und FPÖ die Einsetzung des parlamentarischen Kontrollinstruments.