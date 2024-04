Signa-Gründer René Benko soll erst am Donnerstag aussagen. Doch schon heute werden sich die Befragungen im COFAG-Untersuchungsausschuss vor allem um den insolventen Immobilienmogul drehen. Drei Finanzbeamte, die alle auf die eine oder andere Art mit Benkos Unternehmungen zu tun hatten, stehen den Fraktionen am dritten Befragungstag ab 10.00 Uhr Rede und Antwort.

Dabei geht es zum Beispiel um Prüfungen rund um das „Schlosshotel Igls“ und das luxuriöse „Chalet N“. Beide Immobilien sollen offiziell gewerblich genutzt worden sein, tatsächlich aber Benkos Familie als privates (Ferien-) Haus gedient haben. Über eine komplexe Konstruktion hat ein Unternehmen, dass einer Privatstiftung Benkos zuzurechnen ist, etwa die Villa auf dem Grundstück des früheren Schlosshotels in Innsbruck an eine andere Signa-Gesellschaft vermietet, diese hat Benko wiederum das Domizil als Dienstwohnung zur Verfügung gestellt. Über Vorsteuerabzüge sparte sich Benkos Imperium so Steuern in Millionenhöhe. Nach neuerlicher Prüfung fordert die Finanz nun allerdings die Rückzahlung der zuvor erstatteten Summen. Die Republik ließ auf die Immobilie ein Pfandrecht eintragen.

Die Abgeordneten im U-Ausschuss wollen nun wissen, wie Benkos steuersparende Konstruktionen ursprünglich in den Finanzämtern abgesegnet werden konnten. Herauszufinden, ob Milliardäre in Österreich eine Sonderbehandlung vonseiten der Verwaltung genießen, ist das Ziel des von SPÖ und FPÖ eingesetzten Untersuchungsausschusses.