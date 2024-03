Die Strukturen der Cofag habe es nie gebraucht, es seien „Interessensnetzwerke“ im Spiel gewesen. Wolfgang Peschorn hat in der Vergangenheit scharfe Kritik an der Covid-Finanzierungsagentur geübt, über die Coronahilfen für Unternehmen abgewickelt wurden. Nun hoffen die Abgeordneten der Oppositionsparteien SPÖ und FPÖ auf relevante Einblicke des Chefs der Finanzprokuratur.

Peschorn ist als erste Auskunftsperson im Cofag-Untersuchungsausschuss im Parlament am Mittwochvormittag geladen. Abgesehen von der Cofag dürfte er sich wohl auch zu René Benkos Signa äußern – immerhin vertritt er die Interessen der Republik in den Insolvenzverfahren des Konzerns und bezeichnete dessen Geschäftsmodell jüngst als „Sünde an der Jugend“.

Signa-Gründer Benko dürfte wohl eine der zentralen Figuren im U-Ausschuss werden, der zwar nach der Cofag benannt ist, aber allgemein einer vermeintlichen „Zweiklassenverwaltung“ auf die Spur kommen will. Milliardäre mit einem Naheverhältnis zur ÖVP hätten möglicherweise „exklusive Tipps“ aus dem Finanzministerium erhalten, wie sie bei Steuerangelegenheiten sowie bei Corona-Förderungen möglichst günstig aussteigen, vermuten die beiden großen Oppositionsparteien.

Cofag-Geschäftsführer am Donnerstag geladen

Ebenfalls eine Rolle wird Investor Sigi Wolf spielen. Mit dessen Steuer-Causa war unter anderem jene Finanzbeamtin befasst, die den Abgeordneten am Mittwochnachmittag Rede und Antwort stehen wird. Auch am Donnerstag sind zwei Finanzbeamte geladen, die wiederum Wahrnehmungen zu Benkos Signa haben dürften. Den Abschluss der ersten Befragungswoche macht schließlich Marc Schimpel, einer der beiden Geschäftsführer der Cofag.

Paralleler U-Ausschuss startet kommende Woche

Insgesamt ist die Zeit für die Befragungen knapp, gerade einmal sechs Tage sind anberaumt – denn angesichts der nahenden Nationalratswahl muss der Abschlussbericht für den U-Ausschuss bereits im Juli vorliegen. Anfang April folgen zwei weitere Befragungstage, hier hat auch Benko selbst sein Kommen angekündigt.

Kommende Woche starten dann die Befragungen des parallel laufenden und von der ÖVP eingesetzten „rot-blauen Machtmissbrauchsuntersuchungsausschusses“. Auch hier soll Wolfgang Peschorn als Erster Auskunft geben.