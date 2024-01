Eine 35-jährige Skifahrerin aus Polen ist am Samstag im Skigebiet Zillertal Arena in Rohrberg im Bezirk Schwaz tödlich verunglückt. Die Frau verlor in einem Steilhang die Kontrolle über ihre Skier und geriet in einer Kurve über den Pistenrand hinaus. Sie stürzte rund zehn Meter in steiles Waldgelände ab, wobei sie sich laut Polizei überschlug. Die Wintersportlerin blieb schließlich zwischen Wurzeln und Steinen schwer verletzt liegen. Wiederbelebungsmaßnahmen blieben erfolglos.

Ersthelfer reanimierten die Frau sofort, auch die Pistenrettung und das Team des Notarzthubschraubers versuchten noch, sie zu retten. Doch die 35-Jährige starb an der Unfallstelle und wurde vom Polizeihubschrauber geborgen. Eine Obduktion wurde angeordnet.