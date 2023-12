Ein 14-jähriger Niederländer ist am Dienstag bei einem Skiunfall in Tirol ums Leben gekommen. Der Jugendliche fuhr laut Polizei im Skigebiet Hochoetz gegen 13:50 Uhr die rote Piste Nr. 4, geriet im Bereich der „Kühtailebahn“ Talstation über den Pistenrand hinaus und stürzte etwa 25 Meter über eine steile Böschung ab, wo er schwer verletzt liegen blieb.

Ein Skifahrer, der sich in der Nähe befand, entdeckte den Verunfallten. Er rief um Hilfe und stieg zum Verletzten ab. Ein Liftbediensteter und eine weitere Skifahrerin leisteten Erste Hilfe. In der Folge wurden die Reanimationsmaßnahmen von der Crew des Notarzthubschraubers übernommen, mussten aber schließlich ohne Erfolg eingestellt werden.

Dies war nicht der erste Skiunfall eines Minderjährigen während der Weihnachtsfeiertage. Im Skigebiet Heiligenblut kollidierten zwei befreundete Burschen (beide 16 Jahre alt) am Stefanitag auf der Piste. Beide verletzten sich, einer verlor sogar das Bewusstsein. In Tirol verlor am Christtag eine Zehnjährige im Skigebiet Kitzbühel-Kirchberg die Kontrolle und prallte gegen einen Baum. Sie wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus geflogen.