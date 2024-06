In aller Kürze:

Die Trauung von Baumeister Richard Lugner und Simone Reiländer ging im Wiener Rathaus über die Bühne. Wie sich das Paar im Vorfeld auf den großen Tag vorbereitet hat und was am Programm stand.

In ihrer Vergangenheit habe sie oft an sich gezweifelt, so die Sängerin. Heute fühle sie sich aber „relativ stabil“.

Lena Mayer-Landut © IMAGO/Eventpress (IMAGO/Eventpress Golejewski)

Der Serienstar war am Wochenende mit Freunden unterwegs gewesen, als es zu dem fatalen Schusswechsel kam. Johnny Wactor wurde nur 37 Jahre alt. Kollegen und Freunde verabschiedeten sich.

Prinz Stanislaus und Prinzessin Isabella vermählten sich am Samstag im Benediktinerkloster. Zu Gast waren zahlreiche Royals aus dem Hause Bayern.

Die Werbeindustrie liebt es, besonders eingängige Pop-Songs neu zu interpretieren. Für den Discounter Hofer hat Klaus Eberhartinger nun den „Märchenprinz“ mit neuem Text vertont.

Klaus Eberhartinger © Holger John

Jimmy Kimmel: Siebenjähriger Sohn musste zum dritten Mal am Herzen operiert werden

Auf Instagram hat Moderator Jimmy Kimmel nun veröffentlicht, dass sein siebenjähriger Sohn zum mittlerweile dritten Mal am Herzen operiert werden musste. Billy hat die OP aber gut überstanden.

Emotionales Jubiläum: Er rettete Prinz Daniel von Schweden das Leben

Der Ehemann von Kronprinzessin Victoria litt seit seiner Geburt an einer Nierenerkrankung, die letzte Chance war ein Spenderorgan. Vor genau 15 Jahren brachte sein Vater ein großes Opfer.

Prinz Daniel von Schweden und Kronprinzessin Victoria von Schweden © IMAGO/Frederic Kern

Die Kärntner Schlagersängerin Melissa Naschenweng zeigt auf Instagram erste Ausschnitte ihres neuen Lieds „Legenden“. Am 31. Mai erschien die Single, am 7. Juni folgt das Video.

König Charles III. hat in der Nachbarschaft um Schloss Windsor Bestürzung ausgelöst: Es wurde entschieden, dass das, was seit 200 Jahren galt, nicht mehr gilt.

König Charles © APA/AFP/POOL

Vom Blick in die europäischen Königshäuser, aktuellen Skandalen aus dem Netz bis hin zum neuesten Klatsch und Tratsch aus Hollywood. Wir blicken ab nächster Woche für Sie hinter die Kulissen – mit unserem neuen Stargeflüster-Newsletter. Kostenlos jeden Sonntag in Ihrer Mailbox. Wir verlosen unter allen Personen, die sich für den Newsletter anmelden, einen Kurzurlaub (3 Tage inkl. HP) im Karnerhof am Faaker See. Teilnahmeschluss ist der 7. Juli. Jetzt anmelden und gewinnen!

Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Restwochenende!