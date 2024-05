Anfang der Woche sorgte die Nachricht von Johnny Wactors (37) Ableben für tiefe Trauer. Der Schauspieler, der vor allem durch seine Rolle in der Kult-Serie „General Hospital“ bekannt wurde, war am Wochenende nach einem missglückten Überfall in Los Angeles verstorben. Der 37-Jährige habe drei Männer angesprochen, die sich in der Nacht zum Samstag im Zentrum von Los Angeles an seinem Auto zu schaffen gemacht hätten, sagte seine Mutter Scarlett dem Sender KABC-TV. Einer von ihnen habe unvermittelt auf ihren Sohn geschossen. Er sei später in einem Krankenhaus gestorben.

Derzeit habe Wactor sich als Drehbuchautor versucht und als Barkeeper in einem Lokal gearbeitet, sagte sein jüngerer Bruder Grant der „Los Angeles Times“. Der Vorfall habe sich ereignet, als er in der Nacht eine Kollegin nach dem Schichtende zu deren Auto begleitet habe: „Er war wohl einfach zur falschen Zeit am falschen Ort.“

Emotionales Statement

Die mutmaßlichen Täter seien weiterhin auf der Flucht. Am Donnerstag meldete sich erstmals seine Kollegin Anita Joy zu Wort, die Zeugin des Vorfalls wurde. In einem emotionalen Posting auf Instagram nimmt sie Abschied von ihrem Freund, sie hätten sich acht Jahre gekannt und ein sehr gutes Verhältnis zueinander gehabt. „Ich habe etwas Zeit gebraucht, um mich zu fangen und meine Gedanken zu sortieren. Mein Herz ist nach seinem Verlust gebrochen, aber ich glaube, ich habe nun den besten Schutzengel da draußen gewonnen.“

Wactor sei nicht nur für sie ein besonderer Mensch gewesen: „Johnny hatte diese unglaubliche Fähigkeit, es war einfach seine Natur - jeder und jede konnte sich in seinen Augen besonders fühlen. Egal, wie gut man ihn kannte, er behandelte alle so, als ob ihm wirklich etwas an einem lag. Er erhellte jeden Raum – man konnte nicht anders, als in seiner Gegenwart zu lächeln. [...] Er behandelte alle mit Liebe, Respekt, Mitgefühl und er „sah“ einen wirklich. [...] Absolut einer der besten Männer, die ich je gekannt habe. Ich bin so dankbar, ein Teil seiner Welt gewesen zu sein und er ein Teil meiner.“

Joy schildert die Ereignisse jener Nacht aus ihrer Sichtweise, die Wactor das Leben gekostet haben. Sie hätte nie damit gerechnet, dass die Situation so eskalieren würde. „Alles passierte innerhalb einer Sekunde, es schien fast so wie ein Glas, das plötzlich umkippt und man versucht noch, danach zu greifen, aber das Wasser rinnt nur durch deine Fingerspitzen und ist weg. Mein Freund, den ich acht Jahre gekannt habe, mit dem ich gelacht und Seite an Seite gearbeitet habe, ist in den Straßen von DTLA in meinen Armen gestorben.“

Große Trauer

Auch viele andere Freunde, Kollegen und Wegbegleiter haben sich von dem Schauspieler verabschiedet. Der Sender ABC postete einen Nachruf und sei bestürzt über das Ableben des 37-Jährigen: „Die gesamte ‚General Hospital‘ Familie war am Boden zerstört, als sie vom Tod von Johnny Wactor erfahren haben. Er war ein ganz besonderer Mensch und es war immer eine Freude, mit ihm zu arbeiten.“