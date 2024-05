Hochzeiten in Adelskreisen sind immer etwas Besonderes, normalerweise werden die Trauungszeremonien zu einem öffentlichen Spektakel mit prunkvollen Details. Entgegen dieser Tradition feierten Prinz Stanislaus (27) und Prinzessin Isabella (26) von Bayern am Wochenende ihre Vermählung in Salzburg.

Romantische Trauung in Salzburg

Das Paar verlobte sich Anfang 2023 im Salzburger Land und entschied sich für eine romantische Trauung im Benediktiner-Kloster im Stift St.-Peter. Die Familie der Braut stammt selbst aus Österreich, zudem soll der Ort eine Hommage an den verstorbenen Onkel des Prinzen, den Benediktinermönch Pater Florian, sein. Nach der Trauung ließ die Hochzeitsgesellschaft den Abend im Barocksaal des Stifts ausklingen.

Die 26-Jährige, die bei einer renommierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in München arbeitet, entschied sich für ein elegantes Kleid mit auffälligen Spitzendetails. Der Schleier aus feiner Brüsseler Spitze ist Familienerbstück von Prinzessin Gudila von Bayern und stammt aus dem Besitz der Grafen Plettenberg in Lenhausen.

Royale Gästeliste

Neben zahlreichen Freunden und Wegbegleitern waren viele royale Familienmitglieder aus dem Hause Bayern zu Gast. Unter anderem waren Familienoberhaupt Herzog Franz von Bayern (90), Prinzessin Theresa von Bayern (93), Großmutter des Bräutigams, sowie Prinz Ludwig (42) mit Prinzessin Sophie-Alexandra (34) vor Ort. Letztere haben im vergangenen Jahr in München den Bund fürs Leben geschlossen und erwarten gerade ihr erstes Kind.

Prinz Stanislaus, der bei einem Unternehmen für Bahninfrastruktur angestellt ist, stammt aus einem der traditionsreichsten Adelsgeschlechter des deutschsprachigen Raums, er ist der Ur-Ur-Ur-Enkel von Kaiser Franz Joseph und Kaiserin Sisi von Österreich.