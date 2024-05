Moderator Jimmy Kimmel hat nie ein Geheimnis um die Gesundheit seines Sohnes gemacht: Billy kam mit einem angeborenen Herzfehler auf die Welt, musste bereits mehrfach operiert werden. Erst kürzlich folgte die dritte Operation am offenen Herzen, wie sein Vater nun via Instagram öffentlich bekannt gemacht hat. „Wir gingen mit viel Optimismus und fast ebenso viel Angst in diese Erfahrung und kamen mit einer neuen Herzklappe in einem glücklichen, gesunden Kind heraus“, schreibt der Gastgeber der Show „Jimmy Kimmel Live“ zu einem Foto seines Sohnes, das ihn im Krankenhaus, aber mit einem Lächeln im Gesicht zeigt. „Es ist eine demütigende Erfahrung, in diesem Krankenhaus herumzulaufen, Eltern in ihrer verletzlichsten Situation, Kinder mit Schmerzen und die Wundertäter zu treffen, die alles in ihrer Macht Stehende tun, um sie zu retten.“ Zudem bedankt sich Kimmel ausführlich bei dem Ärzteteam und Mitarbeitern des CHLA (“Children´s Hospital Los Angeles“).

Außerdem bedankt sich Kimmel auch bei seiner Frau Molly dafür, „stärker zu sein, als es einer Mutter zumutbar ist“. Und auch bei seinem Sohn Billy bedankt sich der 56-Jährige. „Du bist der härteste (und lustigste) 7-Jährige, den wir kennen.“ Kimmel ist seit 2013 mit der Autorin und Produzentin Molly McNearney verheiratet, Tochter Jane kam 2014 auf die Welt, Sohn Billy 2017. Aus einer früheren Ehe mit Gina Maddy hat Kimmel noch zwei Kinder: Katherine (32) und (30).