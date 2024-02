Am Montagabend wurde bekannt, dass König Charles III. an Krebs erkrankt ist. Der 75-Jährige wurde kürzlich wegen einer gutartigen Vergrößerung der Prostata operiert, im Rahmen einer damit verbundenen Untersuchung wurde die Krankheit erkannt. Öffentliche Termine wird das britische Staatsoberhaupt deshalb vorerst nicht wahrnehmen. Seine Familie würde ihm nun in dieser schweren Zeit beistehen, auch Prinz Harry soll im Verlauf des heutigen Tages in London landen.

Zwei weitere Adele-Shows in München

Zwei Jahre lang tüftelten Livenation und der Steirer Klaus Leutgeb an der Konzertreihe mit Adele in München, am Dienstag wurde bekannt: Statt acht sind es nun zehn Shows.

Heutige Empfehlungen:

Wieso die Große Koalition vor einem Comeback stehen könnte

Nichts eint so sehr, wie ein gemeinsamer Feind - so könnte man die jüngsten Annäherungen von SPÖ und ÖVP interpretieren. So sprechen sich immer mehr Politiker der Altparteien für eine Neuauflage der Großen Koalition aus. Nun äußerte sich auch der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser.

Verletzte Bergsteiger nach zwei Nächten vom Großglockner gerettet

Es hat geklappt! Die beiden Bergsteiger, die seit Sonntag am Großglockner biwakiert haben, konnten am Dienstag vom Hubschrauber geborgen werden.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Von der Leyen will EU-Pestizidverordnung zurückziehen

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will die SUR-Verordnung zur Verwendung von Pflanzenschutzmitteln verabschieden, nachdem der Vorschlag zu stark „polarisiert“ habe.

Ursula von der Leyen © AFP / Frederick Florin

KI-Pionier Hochreiter: Investoren aus „Saudi-Arabien oder China“ haben angeklopft

Der in Österreich forschende Bayer Josef „Sepp“ Hochreiter gilt als Koryphäe im Bereich der Künstlichen Intelligenz. In Linz will Hochreiter mit einem neuen Start-up die Themenführerschaft zurück nach Europa holen und ein „besseres ChatGPT“ bauen. Mit an Bord: der Industrielle Stefan Pierer.

Seit der Ligareform: Winterkönig holte sich immer den Meistertitel

Jene Mannschaft, die zum Jahreswechsel Tabellenführer war, hat sich zuletzt immer den Meistertitel geholt. Und: Der im Winter Tabellenletzte musste noch nie in der 2. Liga absteigen.

Der neue Elektro-G: Mercedes setzt Graz unter Strom

Gute Nachricht für den heimischen Tourismus und den Automobilstandort Steiermark: Mercedes-Benz zelebriert eine exklusive Vorpremiere des elektrischen ,,G“ am Geburtsort Graz und lädt dazu im März Medienvertreter aus aller Welt ein.

Stargast Priscilla Presley ist gut gelaunt in Wien gelandet

Die Schauspielerin und Ex-Frau von Elvis Presley wird Richard Lugner am Donnerstag zum Opernball begleiten. Sie ist am Montagnachmittag in Schwechat gelandet und freut sich auf eine schöne Zeit.

Meine Empfehlung: Nutri-Score: Was bringt die Ampel auf Lebensmitteln?

A, B, C, D, E: Auf immer mehr Lebensmitteln in Österreich findet man den sogenannten „Nutri-Score“. Aber was steckt eigentlich dahinter? Zu den wichtigsten Fragen und Antworten.

