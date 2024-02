Eine junge Frau (21) musste in den Flammen ihr Leben lassen, eine weitere Frau liegt noch immer auf der Intensivstation des LKH-Uniklinkum Graz, 21 Menschen wurden teils schwerverletzt: Das Inferno in der Grazer Stern-Bar in der Silvesternacht ist noch lange nicht aufgearbeitet. Jetzt gibt es in den Ermittlungen neue Entwicklungen: Wie die „Kronen Zeitung“ zuerst berichtete, wird gegen den Besitzer der Stern-Bar ermittelt. Das bestätigt Hansjörg Bacher, Sprecher der Grazer Staatsanwalt auch gegenüber der Kleinen Zeitung: „Ja, die Ermittlungen richten sich nun auch gegen den Lokalbesitzer.“ Ermittelt werde wegen des Verdachts der grob fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung.

Der Hintergrund: Es gebe den Verdacht, dass es im Lokal feuerpolizeiliche Mängel gab, die Rede ist von versperrten Fluchtwegen und abgelaufenen Feuerlöschern. „Diese Sachverhalte versuchen wir jetzt aufzuklären“, sagt Bacher. Für den Lokalbesitzer gilt die Unschuldsvermutung.

Suche nach Brandverursacher geht weiter

Unterdessen laufe auch die Suche nach dem eigentlichen Brandverursacher weiter - „wir hoffen, den Schuldigen ausfindig machen zu können“, erklärt Bacher weiter.

„Im ,Stern‘ sind Unmengen an Kunststoff verbrannt, dabei entwickelt sich richtig grauslicher, schwarzer Rauch. Nur wenige Atemzüge führen zur Bewusstlosigkeit“, erklärte Brandermittler Dietmar Radauer der Kleinen Zeitung kurz nach der Tragödie. In der Zwischenzeit wurde der Vorfall gleichsam nachgestellt: Dass dieser fatalerweise ausgerechnet beim Eingang der Bar seinen Ausgang nahm, sei schon lange gewiss. Bei der Frage aber, was genau Feuer gefangen hat und auch wie, bemühten Ermittler das Labor. „Dort wurde Material zum Brennen gebracht, das vergleichbar ist mit jenen Dingen, die damals im Lokal tatsächlich betroffen waren. Die Ergebnisse dieser Versuche liegen aber noch nicht vor“, so Radauer. Zudem wurden Daten, Fotos und Videos von zahlreichen Handys ausgewertet.