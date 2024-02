In Kärnten kam es am Dienstagmorgen kurz nach 8 Uhr zu massiven Verzögerungen im Frühverkehr. Der Grund war ein Unfall, in den vier Fahrzeuge verwickelt waren. „Der Unfall ereignete sich auf der Autobahn vor Krumpendorf in Fahrtrichtung Wien“, sagt Lisa Sandrieser, Sprecherin der Polizei. „Es gibt mindestens eine verletzte Person.“

Stau

Rettung, Polizei und andere Einsatzkräfte waren schnell vor Ort. Während des Einsatzes kam es zu einem kilometerlangen Stau zwischen Velden und Klagenfurt. Der Verkehr musste von der Autobahn abgeleitet werden.