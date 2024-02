Opel war schon da, Audi, Peugeot und Porsche ebenso: die Automobilhersteller haben die Steiermark längst auch als attraktive Location für Präsentationen, Modelleinführungen und Testfahrten entdeckt. Jetzt hat Mercedes allen Grund, zu einer exklusiven Preview nach Graz zu bitten: Der wichtigste und wertvollste Kunde von Magna-Steyr zeigt im März erstmals offiziell den elektrischen ,,G“ und holt dazu Medienvertreter aus aller Welt in die Steiermark.

Zentrum der Vorpremiere, die über zehn Tage läuft, ist das vor vier Jahren eröffnete Mercedes G-Class Experience Center auf dem ehemaligen Fliegerhorst Nittner südlich von Graz. Am zehn Hektar großen Areal und am Schöckl hat der Elektro-Riese monatelang im Tarnkleid einen Großteil der Erprobung absolviert. Nun wird Mercedes in der G Base alle Details und technologischen Schmankerln des EQG preisgeben. Die Qualitäten des EQG über Stock und Stein dürfen die Gäste allerdings erst später ergründen. Hinter das Steuer lässt Mercedes die Journalisten erst nach der offiziellen Weltpremiere Ende April bei der China Auto Show. China zählt neben Deutschland und den USA zu den wichtigsten Märkten der G-Klasse.

Neben der Vorstellung des EQG wird Mercedes in Graz auch ein Update der elektrischen Luxuslimousine EQS und umfassend verbesserte, konventionell betriebene G-Klasse Modelle (G 500, AMG G63) präsentieren.

Mercedes Benz EQG © IMAGO / Tadashi Miyamoto

Sichert in der Steiermark fast 7000 Arbeitsplätze

Die Geländewagen-Ikone wird seit nunmehr 45 Jahren in Graz gebaut: am 1. Februar 1979 lief im Puch-Werk der erste ,,G“ vom Band. Erst vor kurzem hat Mercedes den Fertigungsvertrag mit Magna-Steyr um vier weitere Jahre bis 2029 verlängert. Die Produktion des Kult-Geländewagens sichert der Steiermark fast 7000 Arbeitsplätze. Bis heute wurden mehr als eine halbe Million G-Klasse Modelle in Graz montiert. In den letzten Jahren eilte der Kult-Kraxler von Rekord zu Rekord. Heuer sollen knapp 50.000 Stück gebaut werden, der Anteil des EQG, der ab dem Frühjahr im einstigen Puch-Werk vom Band läuft, dürfte anfangs unter 10 Prozent liegen. Die Markteinführung soll im Sommer erfolgen. Der Preis steht noch nicht fest. Fest steht nur, dass man dafür wohl tief in die Tasche greifen wird müssen. Man spricht von zumindest 200.000 Euro.

Seit einem Jahr bietet Mercedes übrigens Kunden auch eine Werksabholung in Graz ab. Das exklusive Zwei-Tage-Paket zum Preis von 3500 Euro beinhaltet unter anderem eine Besichtigung der G-Montage bei Magna-Steyr und eine Experience-Tour, die Schlüsselübergabe erfolgt feierlich im Experience Center. Dutzende betuchte Besitzer haben bereits davon Gebrauch gemacht.