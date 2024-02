Wieso die Große Koalition vor einem Comeback stehen könnte

Nichts eint so sehr, wie ein gemeinsamer Feind - so könnte man die jüngsten Annäherungen von SPÖ und ÖVP interpretieren. So sprechen sich immer mehr Politiker der Altparteien für eine Neuauflage der Großen Koalition aus. Platz eins bei den Nationalratswahlen scheinen indes beide bereits abgeschrieben haben.