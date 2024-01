Hängengebliebene LKW und Unfälle: In Kärnten sorgt teilweise starker Schneefall für Chaos auf den Straßen. In der Steiermark sind in den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg derzeit über 300 Feuerwehrkräfte im Einsatz. Wir halten Sie über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden:

In Rennweg am Katschberg hat sich ein Pkw auf schneenasser Straße überschlagen. Der Lenker konnte sich selbst aus dem Auto befreien © FF Rennweg

Heutige Empfehlungen:

Asylanträge gingen zurück, Zahl bleibt aber weiter hoch

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zahl der Asylanträge fast halbiert, dennoch war es eines der antragsstärksten Jahre seit der Flüchtlingskrise 2015. Innenminister Karner sieht sich in der Asylpolitik bestätigt, Grund zum großen Jubel bestehe aber keiner. Mehr dazu hier.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Dieser Bericht zu älteren Patienten wird Österreich verändern

Die Zahl der 80-Jährigen wird sich bis 2044 verdoppeln. Der erste öffentliche Akutgeriatrie-Bericht deckt auf, warum in Gesellschaft und Politik ein dramatisches Umdenken in der Behandlung alter Menschen notwendig ist.

Kitzbühel: ÖSV-Abfahrer peilen ersten Podestplatz an

Für die Österreicher geht es heute und morgen um den ersten Podestplatz der Saison in dieser Disziplin. Die erste Abfahrt musste wetterbedingt allerdings um eine Stunde verschoben werden. Neuer Starttermin ist um 12.30 Uhr. Wir berichten LIVE.

Das Bundesheer bei der Streckenpreparierung auf der Streif © APA / Expa/johann Groder

Sohn soll Vater erstochen haben

Ein Streit zwischen Vater und Sohn hat Freitagfrüh in Obernberg am Inn (Bezirk Ried) ein tödliches Ende genommen. Mehr dazu hier.

Wer übernimmt nun bei den britischen Royals?

Prinzessin Kate fällt wegen einer Operation monatelang aus, auch König Charles III. steht eine Krankenhausbehandlung bevor. Auch in dieser Zeit muss jemand die Stellung halten. Mehr dazu hier.

Wenn Firmen keine Bilanz vorlegen: Deutlich höhere Strafen geplant

Sollte eine Firma systematisch keine Bilanz vorlegen, will Justizministerin Alma Zadic (Grüne) über diese Strafen bis zu 5 Prozent des Jahresumsatzes verhängen können. Mit dem Regierungspartner ist der Plan nicht abgestimmt. Zum Artikel.

Pleite-Insel vor Lignano wird versteigert

Die Isola della Marinetta, bei Urlaubern besser bekannt als Muschelinsel, kommt Anfang Februar unter den Hammer. Das Mindestgebot liegt bei rund 3,2 Millionen Euro.

Meine Empfehlung: Was man bei der Gartenarbeit im Winter berücksichtigen muss

Zuerst Frost, dann zweistellige Plusgrade: Der Winter weiß oftmals nicht so recht, was er will. Für die Pflanzen im Garten und auf dem Balkon heißt das, dass sie je nach Witterung ganz unterschiedliche Zuwendung brauchen. Mehr dazu hier.

Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Freitag und einen guten Start ins Wochenende!