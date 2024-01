In der Politik müssten die Alarmglocken läuten: In 20 Jahren wird es doppelt so viele 80-Jährige wie heute geben. Das System der Akutgeriatrien könnte mit Behandlungsprogrammen vielen Menschen helfen, sogar Mortalitätsraten und Einweisungszahlen in Pflegeheime senken. Das Ganze spart sogar Kosten.