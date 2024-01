In Obernberg am Inn (Oberösterreich) soll es in der Nacht auf den heutigen Freitag zu einem schrecklichen Zwischenfall gekommen sein: Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet, dürfte ein Streit gegen 3 Uhr Morgens derart eskaliert sein, dass ein älterer Mann dabei verstarb. Tatverdächtig ist der Sohn des Oberösterreichers, er soll seinen Vater erstochen haben.

Mehr Infos in Kürze.