Wenn Mike Dirnt, Tré Cool und vor allem der quirlige Frontmann Billie Joe Armstrong auf diversen Rock-Festivals wieder ihre Power-Akkorde und Hochgeschwindigkeits-Rhythmen auf die Massen loslassen, ist zu befürchten, dass die Wenigsten auf den Text der Songs hören. Sollte man aber bei Green Day, denn hinter dem stadiontauglichen Pop-Punk-Spaß steckt oft ein ernster Blick auf die Welt und ihre Unebenheiten. Das ist auch auf dem aktuellen Album „Saviors“ der Fall, das heute erscheint. Da geht es um eine Gesellschaft, die sich im Modus ständiger Empörung und Aufgeregtheit befindet und selbst nicht mehr spürt, um globale und persönliche Schlachten, aber auch darum, dass man mittels Musik Dampf ablassen kann – damit der Kochtopf Mensch nicht explodiert.

Green Day sind also wieder mit einem starken Album zurück, und das war nicht selbstverständlich nach diversen musikalischen Flachwurzel-Werken in den letzten Jahren und multiplen Ausfällen der Musiker. Vor allem bei Bandleader Billie Joe Armstrong weiß man nie, in welche Richtung das Befindlichkeitspendel gerade ausschlägt. Aber mit „Saviors“ und einem knackig-kritischen Songreigen, der auch die Untiefen des eigenen Landes ins Visier nimmt, ist die US-Band wieder gut im Rennen.

Einem Langstrecken-Rennen, das mit der Bandgründung 1987 begann und mit dem dritten Album „Dookie“ (1994) so richtig Fahrt aufnahm. Das Album verkaufte sich elf Millionen Mal, aber dem ersten Gipfelsturm folgte bald die Talfahrt. Abbruch von Tourneen, Burnouts der Musiker, aber dann fulminante Rückkehr und Verwandlung im Jahr 2004. Mit der Punk-Oper „American Idiot“ vollziehen Green Day die musikalische Metamorphose und liefern den packenden Soundtrack zur tristen Lage der Weltnation. Mit dem Nachfolger „21st Century Breakdown“ kann das Trio an den großen Erfolg anschließen.

Es folgen lauwarme Alben, Durchschnittsware, zwischendurch Hörenswertes, die Karriere verläuft durchwachsen. Aber ganz weg war das Trio, das Pop, Punk und Politikbewusstsein auf den Punkt bringt, nie. Jetzt sind Green Day wieder voll da. Genau hinhören!

Green Day. Saviors. Warner.