Mit langen Fingernägeln bei der Waldarbeit? „Das ist einfach nicht die Realität“, sagt Andrea Pirker aus Kulm am Zirbitz. Sie war die erste Meisterin der Forstwirtschaft in ganz Österreich, ist zudem zertifizierte Waldpädagogin, gerichtlich beeidete Sachverständige für Alp- und Weidewirtschaft, Bewerterin von land- und forstwirtschaftlichen Liegenschaften, Hegeringleiterin, Jägerin, Mentaltrainerin und Vorstandsmitglied des Vereines „Forstfrauen“. Und nun ist sie eben das Gesicht einer Werbekampagne von Stihl Österreich, zu sehen in sozialen Netzwerken. „Natur ist meine Heimat. In der Natur lebe ich. Die Natur kann ohne mich, aber ich nicht ohne sie“, sagt Pirker in dem Spot des deutschen Unternehmens, welches für seine Motorsägen bekannt ist.