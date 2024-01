Die Jännerkältewelle scheint vorerst vorbei. Doch höhere Temperaturen bergen neue Gefahren. „Eine Störungsfront zieht von Nordwesten herein und bringt Niederschlag. Speziell in Mittel- und Unterkärnten ist in tiefen Lagen verbreitet mit leichtem Regen in der Nacht auf Dienstag zu rechnen. Aufgrund der kalten Böden kann es dabei zu gefrierendem Regen und spontaner Glatteisbildung kommen. Wir haben deshalb eine Wetterwarnung ausgesprochen“, sagt Christian Stefan, Meteorologe der GeoSphere Austria. Die Warnung gilt für die Steiermark, Kärnten und (Ost-)Tirol sowie für Wien, Niederösterreich und Oberösterreich. Die Ausprägung der Gefahr kann lokal variieren. Besonders vorsichtig sollte man von Villach über das Klagenfurter Becken bis ins Lavanttal unterwegs sein, hier seien die Böden noch sehr kalt, erklärt Stefan.