„Eine Störungsfront zieht von Nordwesten herein und bringt Niederschlag. Speziell in Mittel- und Unterkärnten ist in tiefen Lagen verbreitet mit leichtem Regen in der Nacht auf Dienstag zu rechnen. Aufgrund der kalten Böden kann es dabei zu gefrierendem Regen und spontaner Glatteisbildung kommen. Wir haben deshalb eine Wetterwarnung ausgesprochen“, sagt Christian Stefan, Meteorologe der GeoSphere Austria. Die Warnung gilt für Kärnten und Osttirol. Besonders vorsichtig sollte man von Villach über das Klagenfurter Becken bis ins Lavanttal unterwegs sein, hier seien die Böden noch sehr kalt, erklärt Stefan.

© GeoSphere Austria

Generell werden die Temperaturen im Verlauf der Woche steigen. „Die Nächte werden diese Woche nicht mehr so klar wie in der vergangenen sein. Bewölkung und Wind werden für eine Luftdurchmischung sorgen und Tageshöchsttemperaturen von 10 bis 11 Grad sind möglich. In der Nacht wird es nur leichten Frost geben“, sagt der Meteorologe und warnt deshalb die ganze Woche vor wiedergefrierender Nässe, speziell in den Nacht und Morgenstunden muss mit Straßenglätte gerechnet werden.

Nächste Störungsfront

Auch in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist eine neuerliche Störungsfront möglich, sagt Stefan: „Noch sind die Modelle dazu ungewiss. Wir beobachten genau. Es ist unklar, wie viel Niederschlag kommt und ob hier bereits die Gefahr von gefrierendem Regen durch die Luftdurchmischung gebannt ist“. Der Meteorologe geht nach derzeitigem Stand aber von eher bescheidenen Regenmengen im Süden des Landes aus.