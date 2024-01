Brrrr! Dieser Sonntag begann in der ganzen Steiermark frostig - ganz besonders kalt war es aber an den Kältepolen des Landes. In Zeltweg hatte es minus 16,5 Grad, beinahe ebenso kalt war es in Mariazell mit 16,3 Grad. Auch Bad Mitterndorf kratzte mit minus 15,9 Grad an den 16 Grad unter null - das waren laut Geosphere Austria die kältesten Orte in der Steiermark. „Da heute die Sonne scheint, werden die Temperaturen ansteigen“, erklärt Meteorologe Paul Rainer - in diesen besonders frostigen Tälern werde es aber auch tagsüber nicht mehr als minus 2 bis minus 5 Grad bekommen.

Dass ein Ort zum Kältepol wird, hängt laut Rainer von mehreren Faktoren ab: „Die Schneedecke spielt eine große Rolle. Momentan führen auch der klare Himmel und die trockene Luft dazu, dass es besonders kalt ist.“ Denn: Fehlt eine „Decke“ aus Wolken oder Nebel, kann die Wärme des Bodens ungehindert entweichen.

Nächste Woche wird sehr mild

Während es auch heute Nacht und am Montagmorgen noch einmal bitterkalt werden wird - einer klaren Nacht sei Dank - wird es in der kommenden Woche deutlich milder. Am Montag sind nach frostigem Tagesbeginn am Nachmittag -2 bis 5 Grad zu erwarten, am Berg wird es mit über 5 Grad in 2000 Metern Höhe sehr mild. In der Nacht ziehen dann leichte Regenschauer über die Steiermark, dabei besteht auch die Gefahr von Glatteis durch gefrierenden Regen.

Am Dienstagvormittag ziehen im Norden der Steiermark noch Regen- und Schneeregenschauer durch, die Schneefallgrenze liegt bei rund 1000 Metern. Dazu wird es sehr windig. Tagsüber bessert sich das Wetter. Im Oberen Murtal und im Süden generell freundlicher, hier setzt sich bald überwiegend sonniges Wetter durch. Mild mit Tageshöchsttemperaturen zwischen 2 und 10 Grad. In der Nacht breiten sich die Niederschläge im Norden wieder aus, die Schneefallgrenze steigt über 1500 Meter an.

Am Mittwoch ziehen die Regenschauer im Norden rasch ab, tagsüber wird es vorübergehend auch hier kurz freundlicher. Am sonnigsten wird es bei aufgelockerter Bewölkung insgesamt im Süden der Steiermark. Im Laufe des Nachmittages im Norden zunehmend stürmisch und erneut einsetzende Schauer. Sehr mild mit Höchstwerten zwischen 7 und 13 Grad.