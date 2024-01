Die neue Arbeitswoche startete bei vielen Südweststeirern mit wetterbedingtem Eiskratzen am Auto. Die Temperaturen lagen weit unter dem Gefrierpunkt. In der Nacht von Montag auf Dienstag kommt Eisregen dazu.

Meteorologe Martin Kulmer von der Geosphere Austria warnt vor Glatteis in den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg. Während es in den höheren Lagen mildere Temperaturen hat, herrscht gerade in windgeschützten Senken noch kältere Luft. Damit ist lokal mit gefrierendem Regen von 22 Uhr bis zirka vier Uhr früh zu rechnen. Vorsicht auf den Straßen, Geh- und Radwegen, besonders im Frühverkehr. Der Meteorologe warnt vor Glatteis in beiden Bezirken, besonders betroffen sind windgeschützte Senken. Ausgenommen seien Gebiete oberhalb von 800 Metern Seehöhe. Auf der Homepage der Geosphere Austria wurde bereits eine Glatteiswarnung ausgegeben.

Am Vormittag zeigt sich die Sonne

Am Vormittag reißen die Wolken auf und die Sonne zeigt sich. Die Temperaturen klettern am Thermometer nach oben auf 8 Grad in Deutschlandsberg und 7 Grad in Leibnitz. Im Laufe der Woche geht es laut Kulmer Schlag auf Schlag, Warmfronten wechseln sich mit Kaltfronten ab.