In aller Kürze

Wenn Cannes ruft, dann eilen die Promis herbei, feiern und sonnen sich im Blitzlichtgewitter. Wir haben noch einmal die besten Bilder von den Filmfestspielen sowie natürlich alle Sieger im Überblick für Sie.

Plus: Mit Larissa Marolt zog auch eine Kärntnerin die Blicke auf sich.

Tennislegende Boris Becker tauchte in dieser Woche überraschend bei den Filmfestspielen in Cannes auf. An seiner Seite: seine langjährige Freundin Lilian de Carvalho Monteiro – mit einem Ring am Finger.

Gabriel Kelly (22), Sohn von Angelo Kelly („The Kelly Family“) setzte sich bei „Let‘s Dance“ durch: „Am Ende stehen wir jetzt hier und sind einfach überglücklich“.

Der Finalist Gabriel Kelly freut sich mit Profitänzerin Malika Dzumaev © APA / Rolf Vennenbernd

Am 1. Juni heiratet der Baulöwe (91) zum sechsten Mal. Zuvor absolviert er ein Fitness- und Gesundheitsprogramm am Wörthersee.

Trennen 49 Jahre: Simone Reiländer und Richard Lugner © IMAGO / (c) Kurt Piles / Imago / Wien

Regelmäßig tritt der an Krebs erkrankte König Charles auf und sucht das Rampenlicht regelrecht, während seine Schwiegertochter völlig abgetaucht ist. Ein Königsexperte erklärt, warum.

William und Kate machen eine sehr schwere Zeit durch © AP / Brian Snyder

Das neue dänische Königspaar - Mary und Frederik - kam in dieser Woche zum Antrittsbesuch auch nach Oslo. Die schönsten Bilder aus Norwegen.

OpenAI soll die Stimme der Hollywood-Schauspielerin geklaut haben – obwohl sie ihre Zustimmung klar verweigert hatte. Selbst Freunde verwechseln die beiden Stimmen.

Scarlett Johansson | Scarlett Johansson © APA/AFP

Nach Feiern dürfte den spanischen Royals am Hochzeitstag in diesem Jahr, dem 22. Mai, wohl nicht zumute gewesen sein. Die Ehe soll nur noch zum Schein gewahrt werden.

Jason Momoa - der Star aus „Aquaman“ - ist wieder verliebt. Wer die neue Frau an seiner Seite ist, lüftete der 44-jährige Schauspielstar diese Woche via Instagram.