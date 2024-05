Es gilt seit Jahren als Mekka für alle Fans des „ King of Rock‘n Roll“, Elvis Presley: Jährlich wird das Familienanwesen Graceland in Memphis von Hunderttausenden Menschen besucht. Alle wollen den ehemaligen Wohnsitz von Elvis Presley mit eigenen Augen sehen. Nach seinem Tod ging es in den Besitz seiner einzigen Tochter Lisa Marie Presley über, die Anfang 2023 mit 55 Jahren verstarb.

Angeblicher Millionenkredit

Nach einem Gerichtsstreit gehört das Anwesen aktuell Schauspielerin Riley Keough (34), der Enkelin von Elvis Presley. Doch ihr Erbe scheint in Gefahr zu sein. Wie mehrere US-Medien berichten, soll Graceland zwangsversteigert werden. Wie konnte es so weit kommen? Schuld soll eine angebliche Kreditaufnahme von Lisa Marie Presley sein.

Presley soll 2018 einen Kredit von rund 3,8 Millionen Dollar aufgenommen und das Anwesen als Sicherheit eingetragen haben. Die Firma Naussany Investments and Private Lending behauptet nun, dass die Ex-Frau des Kult-Musikers das Geld vor ihrem Tod nicht vollständig zurückgezahlt hat. Keough hingegen wisse nichts von diesem Vertrag und bestreitet, dass sich ihre Mutter Geld geliehen habe.

Das Anwesen sollte bereits in der kommenden Woche an den Höchstbietenden versteigert werden, doch die 34-Jährige reichte nun Klage ein und stoppte damit das laufende Verfahren. Die Schauspielerin wirft dem Unternehmen Betrug vor, die Nachweise, die dem Gericht im September 2023 vorgelegt wurden, seien gefälscht. Wie eine Quelle gegenüber der „New York Post“ bestätigt, sei die Presley-Enkelin bestürzt und „traumatisiert“. Sie hätte nie damit gerechnet, dass das Grundstück in die Hände eines Fremden geraten könnte.

Ermittlungen sollen Wahrheit ans Licht bringen

Im Laufe der Ermittlungen soll sich nun zeigen, ob die Aussagen der Investment-Firma der Wahrheit entsprechen und Lisa Marie Presley zu Lebzeiten wirklich einen Kredit in Millionenhöhe aufgenommen hat. Keough möchte weiterhin dafür kämpfen, dass Graceland im Familienbesitz bleibt.

Die Schauspielerin ist seit 2015 mit Stuntmen Ben Smith-Petersen verheiratet. Die beiden haben die gemeinsame Tochter Tupelo Storm Smith-Petersen, die 2022 mithilfe einer Leihmutter auf die Welt kam.