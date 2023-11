Vor 50 Jahren ließen sich Elvis und Priscilla Presley scheiden. Nun hat die Ex-Frau des „King of Rock ‘n‘ Roll“ über ihre Ehe mit Elvis gesprochen. „Elvis hat mir sein Herz ausgeschüttet“, sagte die 78-Jährige Anfang September bei den Filmfestspielen in Venedig, wo der Film „Priscilla“ von Sofia Coppola lief.

Priscilla hatte nie Lust, nochmal zu heiraten

Laut Priscilla hat Elvis nie den Tod seiner Mutter überwunden, sie habe ihn daher stets trösten müssen und über seine Ängste mit ihm gesprochen. „Das war wirklich unsere Verbindung“, sagte sie. Dem „People“-Magazin erzählte sie zudem, wieso sie nach der Scheidung nie mehr heiraten wollte.

„Um ehrlich zu sein, nach ihm wollte ich nicht mehr heiraten. Ich hatte nie Lust dazu“, sagte sie. „Niemand konnte jemals mit ihm mithalten.“ Priscilla war sich sicher, dass Elvis es nicht verkraftet hätte, wenn sie einen anderen Mann geheiratet hätte. Elvis starb vier Jahre nach der Scheidung im Alter von nur 42 Jahren.

„Er war die Liebe meines Lebens“

Die Ex-Frau des Musikers verriet zudem, wieso sich das Paar entschied, nach Tochter Lisa Marie, die am 12. Jänner 2023 verstarb, nicht noch weitere Kinder zu bekommen. „Elvis hatte das Gefühl, einen sehr vollen Terminkalender zu haben, und er hatte Schuldgefühle, weil er nicht so oft da war, als Lisa jünger war.“

Elvis und Priscilla, die als Tochter eines Leutnants in Deutschland aufwuchs, hatten sich in Europa kennengelernt. Für ihre Eltern sei es schwierig gewesen, „zu verstehen, dass Elvis so an mir interessiert war und warum“, sagte Presley. Sie meint, dass wohl ihre Fähigkeit, gut zuhören zu können, für Elvis wichtig war.

Auch nach der Scheidung hatte sie ein enges Verhältnis zum Musiker. „Er war die Liebe meines Lebens“, sagte Presley. Es sei sein Lebensstil gewesen, der ihr Probleme bereitet habe.