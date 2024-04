In aller Kürze:

Model Lena Gercke hatte nach der Geburt ihrer zweiten Tochter mit postnatalen Depressionen zu kämpfen. In einem Podcast gibt sie Einblick in diese schwere Zeit.

Der italienische Designer war seit 1980 mit der Vorarlbergerin Eva Maria Düringer verheiratet. Ihr und ihren gemeinsamen Kindern hinterlässt er 470 Millionen Euro.

Ende 2023 wurden Paris Hilton und Ehemann Carter Reum zum zweiten Mal Eltern. Bisher zeigte sie nur Sohn Phoenix im Netz, nun teilte sie erstmals Bilder von Baby London.

Die österreichische Designerin Marina Hoermanseder modelt aktuell gemeinsam mit ihrem Nachwuchs. Lotti und Fritz zeigen sich von ihrer besten Seite.

Nach einer überragenden Saison erholt sich Skisprung-Gesamtweltcupsieger Stefan Kraft derzeit auf den Seychellen.

Neuer Look in London und bald ein eigenes Schloss in Italien: Johnny Depp scheint sich nach dem Skandalprozess mit Ex-Frau Amber Heard Richtung Europa zu orientieren.

Ende 2020 gaben sich Getty und Tobias Engel das Ja-Wort. Nun ist die Ehe offiziell gescheitert, trotz Ehevertrag wird ein Rosenkrieg erwartet.

In der neuen Folge ihres gemeinsamen Podcasts „Liebes Leben“ sprechen die Kärntnerin Amira Pocher und ihr Bruder Hima Aly unter anderem darüber, dass dieser gemeinsam mit Oliver Pocher auf einem Städtetrip war.

Prinz Harry, der sich mit seiner Frau Herzogin Meghan Markle vom britischen Königshaus losgesagt hat, hat seinen Erstwohnsitz nun auch offiziell in die USA verlegt.

Ob Kino oder Streaming, Gillian Anderson ist derzeit omnipräsent. Das hat sie auch dem Serienboom der letzten Jahre zu verdanken.