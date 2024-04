Im letztjährigen Frühling hatte sich Stefan Kraft mit seiner Frau Marisa eine sechswöchige Weltreise gegönnt. Diese etwas andere Art der Saisonvorbereitung soll laut dem Salzburger auch ein kleiner Baustein für den Erfolg gewesen sein, der darauf folgte. So sicherte sich der 30-Jährige 2024/25 mit 13 Saisonsiegen nicht nur zum dritten Mal in seiner Karriere den Gesamtweltcupsieg, sondern krönte sich auch am Kulm zum Skiflugweltmeister.

Also verwundert es nicht, dass sich der Pongauer nun mit seiner Herzdame erneut auf eine Fernreise begeben hat. Diesmal urlaubt Kraft auf den Seychellen im Indischen Ozean und schickte seinen Fans auf Instagram von dort ein paar coole Schnappschüsse. Gut, dass der Österreicher wieder unter der Sonne seine Batterien auflädt, wartet doch in der kommenden Saison als Höhepunkt die nordische Weltmeisterschaft in Trondheim.