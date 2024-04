Bereits zum sechsten Mal durfte Skisprung-Ass Stefan Kraft von der Leonidas-Sportgala mit der begehrten Löwen-Trophäe nach Hause gehen. Die „Salzburger Nachrichten“ haben den Überflieger am Donnerstag im Terminal 2 am Salzburg Airport erneut zu Salzburgs besten Sportler des Jahres gekürt. Vor rund 800 Gästen – darunter auch Sportminister Werner Kogler (Grüne) – wurde der 13-fache Weltcupsieger der abgelaufenen Saison ausgezeichnet und setzte sich dabei vor dem Nordischen Kombinierer Stefan Rettenegger und Bayern-Fußballprofi Konrad Laimer durch. Nach seiner Rekordsaison, in der sich Kraft auch zum Skiflug-Weltmeister kürte, hat der 30-Jährige auch gute Chancen, Österreichs Sportler des Jahres zu werden.

Bei den Frauen holte sich erneut Downhill-Mountainbikerin Valentina Höll (WM-Titel und Gesamtweltcupsieg) die Trophäe, auf den Plätzen landeten Skibergsteigerin Sarah Dreier (EM-Gold) und Langläuferin Teresa Stadlober. Krafts Stützpunkt-Trainer Alexander Diess räumte in der Kategorie Trainer des Jahres ab, Radsportler Dominik Hödlmoser wurde zum Rookie des Jahres gekürt. Die 15-jährige Schwimmerin Katharina Schiessendoppler gewann den erstmals vergebenen Publikumspreis und holte sich im Onlinevoting die meisten Stimmen, Biathlonlegende Alfred Eder wurde für sein Lebenswerk ausgezeichnet.