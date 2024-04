Lena Gercke ist stolze Mutter von zwei Kindern. Doch vor allem die Zeit nach ihrer zweiten Schwangerschaft war für das Model alles andere als einfach: Im Podcast „G Spot“ von Stefanie Giesinger gesteht sie: „Ich hatte nach der Geburt postnatale Depression, so könnte man es nennen. Also die ersten zwei, drei Monate ging es mir nicht so gut“. Und fügt hinzu: „Es war so unfassbar anstrengend und herausfordernd, weil meine ältere Tochter ein ganz großes Problem mit dem zweiten Kind hatte.“

Auch sie selbst habe sich schwer damit getan, sich an ihren neuen Alltag als Zweifach-Mama zu gewöhnen. „Ich hab auch gedacht, ich darf die Liebe jetzt nicht noch einmal haben. Ich habe versucht, meine Gefühle zu unterdrücken, und das hat in dem Moment ein bisschen depressiv gemacht“, reflektiert die 36-Jährige diese schwierige Zeit.

Um dem „Gefühlsstrudel zu Hause“ zu entkommen, sei sie bereits nach sechs Wochen wieder arbeiten gegangen. „Ich brauchte das Gefühl, ich mache was für mich“, so Gercke. Ihr Kind habe sie dennoch weiterhin selbst betreut: „Ich hab das Baby dann mit ins Büro genommen und dort gestillt.“

Lena Gercke und Dustin Schöne machten ihre Beziehung 2019 öffentlich. Im Jahr 2020 bekamen die beiden ihre erste gemeinsame Tochter. Zwei Jahre nach der Geburt erblickte dann Töchterchen Nummer zwei das Licht der Welt.