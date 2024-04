Der italienische Modeschöpfer und Unternehmer Roberto Cavalli ist am 12. April in seinem Haus in Florenz im Alter von 83 Jahren verstorben. Cavalli, der vor allem für seine Outfits in Python-Optik und extravagante Tierdrucke berühmt wurde, war seit 1980 mit der Vorarlbergerin Eva Maria Düringer verheiratet, mit der er drei Kinder hat. Ihnen hat der Designer sage und schreibe 470 Millionen Euro hinterlassen.

Cavalli und Düringer lebten seit über 35 Jahren in einem luxuriösen Anwesen in Florenz. Das Haus verfügt über ein Wohnzimmer mit Marmorfußboden, Kamin und Steinofen, eine verglaste Veranda, ein rustikales Gästezimmer sowie ein Pool und ein Steindampfbad. Es ist reich an Kunstwerken, die von Gemälden aus der Renaissance bis zu zeitgenössischen Werken reichen. In einem separaten Gebäude befand sich das Atelier von Cavalli. Zu den Haustieren der Residenz gehören Hunde, Vögel und tropische Fische, berichtet oe24.at.